A Promotoria do Patrimônio Público e Social de Taubaté busca mobilizar seis Prefeituras da região para a formação de um consórcio intermunicipal voltado ao combate ao preconceito e à discriminação.

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Segundo o Ministério Público, as tratativas começaram há quase um ano, em setembro de 2025, com a realização de uma reunião conjunta com representantes de Caçapava, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, São Luiz do Paraitinga, Taubaté e Tremembé.