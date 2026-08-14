De forma breve, podemos entender que a Lei Maria da Penha, lei vigente desde 2006 que dispõe sobre a repressão e a eliminação da violência doméstica contra a mulher, foi resultado da luta de uma mulher: Maria da Penha. Ela não se calou e conseguiu a punição do seu ex-marido e agressor, que a deixou paraplégica em 1983.

O caminho foi longo e, não encontrando efetividade nos órgãos internos, ela acionou organizações internacionais, recorrendo à Organização dos Estados Americanos (OEA). Dessa forma, obteve a punição do agressor, bem como a recomendação, em 2001, por meio do relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que o Brasil criasse uma legislação específica de combate à violência doméstica contra a mulher.

É, sim, um símbolo de luta e resistência que deve ser comemorado!