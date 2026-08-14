A Casas Bahia fechou 298 lojas e demitiu cerca de 1,9 mil funcionários em todo o Brasil entre quinta-feira (13) e sexta-feira (14). A medida faz parte de um amplo plano de reestruturação para reduzir despesas após uma sequência de prejuízos bilionários.

A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico.

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