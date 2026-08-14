A Casas Bahia fechou 298 lojas e demitiu cerca de 1,9 mil funcionários em todo o Brasil entre quinta-feira (13) e sexta-feira (14). A medida faz parte de um amplo plano de reestruturação para reduzir despesas após uma sequência de prejuízos bilionários.
A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico.
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O número de unidades fechadas representa 28,7% da rede da Casas Bahia, que tinha pouco mais de mil lojas no país. A redução ocorre em um ritmo muito superior ao registrado nos últimos anos, quando os fechamentos eram distribuídos ao longo do tempo e ficavam na faixa de algumas dezenas de unidades por ano.
Demissões podem chegar a 3 mil
Segundo informações apuradas pelo Valor, cerca de 600 funcionários foram desligados na quinta-feira. Outros 1,3 mil a 1,4 mil cortes estavam previstos para esta sexta-feira.
Com isso, o número de demissões pode chegar a aproximadamente 1,9 mil trabalhadores, o equivalente a cerca de 6,7% do quadro de funcionários da companhia. Uma das fontes ouvidas pela reportagem, porém, estima que os cortes possam alcançar 3 mil empregados.
A Casas Bahia ainda não havia se manifestado oficialmente sobre os fechamentos e demissões até a publicação das informações.
Prejuízo bilionário
A reestruturação ocorre em um momento de forte pressão financeira para a varejista. No primeiro trimestre de 2026, a empresa registrou prejuízo de quase R$ 1,1 bilhão. Em 2025, as perdas acumuladas ficaram próximas de R$ 3 bilhões.
A companhia já havia passado por uma recuperação extrajudicial em 2024 e vem adotando medidas para reduzir custos, reorganizar a operação e melhorar o fluxo de caixa.
Nos 12 meses encerrados em março, antes do novo anúncio, a empresa havia fechado 26 lojas (12 da Casas Bahia e 14 do Ponto). O novo plano, portanto, representa uma aceleração significativa da redução da estrutura física.
Vendas pela internet crescem
Ao mesmo tempo em que reduz a quantidade de lojas físicas, a Casas Bahia busca ampliar sua operação digital. As vendas on-line de produtos próprios cresceram 26% no início de 2026, segundo informações sobre o desempenho da companhia.
A estratégia inclui ainda medidas para melhorar o ciclo financeiro da empresa, como a ampliação dos prazos de pagamento a fornecedores.
O movimento ocorre em um cenário de consumo pressionado pelo endividamento das famílias e pelos juros elevados, aumentando o desafio para grandes empresas do varejo.
O que muda para os consumidores?
O fechamento de 298 unidades deve reduzir significativamente a presença física da Casas Bahia em diversas cidades brasileiras. A empresa, por outro lado, pretende concentrar esforços nas lojas consideradas mais estratégicas e no comércio eletrônico.
Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre quais lojas serão fechadas em cada cidade. A relação das unidades atingidas deverá esclarecer o impacto regional da reestruturação.