Antes de começarmos preciso dizer que trago nesta coluna algumas referências psicológicas como informação, e essa ressalva é especialmente importante porque estudos recentes sobre mulheres brasileiras mostram que a relação com moda e aparência pode ter efeitos positivos e negativos, dependendo de fatores como por exemplo vergonha corporal. Inclusive, por isso acredito tanto que consultoria de imagem não deve ensinar a mulher a se adequar a um padrão; e sim ajudá-la a construir uma relação mais consciente com a própria imagem.

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Dito isso, talvez você leia minha coluna, me assista na TV, consome minhas redes sociais porque alguma coisa na sua imagem já não parece conversar com você. Talvez o armário esteja cheio, mas você sente que não tem roupa. Ou você se veste todos os dias, mas não se sente verdadeiramente bem. Compra, experimenta, troca, devolve, olha para o espelho e pensa: “Não sei o que está errado”.