O São José visita o São Bernardo na manhã deste sábado (15), a partir das 10h, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, no Grande ABC, pela penúltima rodada do grupo 4 da Copa Paulista.

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Agora, as duas equipes já estão garantidas ao menos nas oitavas de final, mas disputam diretamente a liderança da chave. O primeiro colocado de cada grupo avança para as quartas de final, sem precisar passar pelas oitavas.