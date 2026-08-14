O São José visita o São Bernardo na manhã deste sábado (15), a partir das 10h, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, no Grande ABC, pela penúltima rodada do grupo 4 da Copa Paulista.
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Agora, as duas equipes já estão garantidas ao menos nas oitavas de final, mas disputam diretamente a liderança da chave. O primeiro colocado de cada grupo avança para as quartas de final, sem precisar passar pelas oitavas.
No momento, os dois times estão com 9 pontos ganhos, mas o Cachorrão leva vantagem sobre a Águia do Vale no saldo de gols (seis contra três). Desse modo, quem vencer logo mais, fica muito próximo de assegurar a liderança.
Depois deste confronto, o São José fecha a primeira fase contra o lanterna São Caetano, e o São Bernardo visita o Santo André em clássico regional do ABC.
Se vencer logo mais, a equipe da região, sob comando do técnico Wilson Junior, precisará de um empate contra o Azulão para fechar em primeiro lugar.
Em caso de empate, ficará na dependência de vencer o lanterna em casa e torcer para o São Bernardo não ganhar do Santo André, ou tentar tirar a diferença no saldo de gols.
No entanto, uma derrota da Águia logo mais deixará a liderança quase perdida. Neste caso, teria que vencer o São Caetano, torcer por derrota do Cachorrão e ainda tirar o saldo de gols.
Há três semanas, o São José recebeu o São Bernardo no Martins Pereira e venceu por 2 a 1, em jogo bastante equilibrado. Até agora, em quatro jogos disputados, os dois times somam três vitórias e uma derrota. A única partida que o Cachorrão perdeu pontos foi justamente contra a Águia.
Na rodada passada, o São José venceu o Santo André em casa por 2 a 0, enquanto o São Bernardo goleou o São Caetano por 4 a 1, fora de casa.
Ficha técnica
São Bernardo
Igor Alexandre; Robert Dias, Guilherme Tavares, Kaylan Henrique e Valdo Paraíba; GB, Kaiki Barros e Vitor Hugo e Filipe Claudino; Dyego Luis e João Guilherme. Técnico: Rui Sacramento
São José
João Lucas; Caíque Geloni, Euller, Wesley e Iury Capuche; Lucas André, Thomaz Carvalho e Vitinho; Jefinho, Micael e Neto Oliveira. Técnico: Wilson Junior
Árbitro: Rinaldo Diego de Oliveira. Local: Estádio Distrital do Inamar, em Diadema. Data: sábado, 15 de agosto de 2026. Horário: 10h