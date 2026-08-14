Em meio às disputas da Copa Paulista, torneio que vale vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027 e um desejado calendário nacional para a próxima temporada, a diretoria do São José subiu o tom durante entrevista no CT do clube nesta última quarta-feira (12). O empresário Oscar Constantino, que assumiu o controle da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube no final de 2022, rebateu cobranças da torcida e desmistificou qualquer boato de que a gestão não teria interesse no acesso.

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Para o dirigente, a permanência do clube na Série A-2 do Paulistão e sem divisão nacional não é apenas incômoda do ponto de vista esportivo, mas insustentável financeiramente.