O Cavex (Comando de Aviação do Exército) realiza uma edição especial do Sábado Aéreo, em comemoração aos 40 anos da recriação da instituição. O evento, em 29 de agosto, terá entrada gratuita e espera receber cerca de 70 mil visitantes na Base de Aviação do Exército, localizada no bairro Itaim, em Taubaté.

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Programação

O evento contará com nove horas de programação, incluindo demonstrações aéreas, apresentações da Esquadrilha da Fumaça, das esquadrilhas do Cavex, ACRO, Céu e dos Paraquedistas do Exército, demonstrações com Cães de Guerra, aeromodelismo, o Desafio Moto Avião e apresentações musicais da Banda da Base de Aviação e da Banda Malte Clube.