O Cavex (Comando de Aviação do Exército) realiza uma edição especial do Sábado Aéreo, em comemoração aos 40 anos da recriação da instituição. O evento, em 29 de agosto, terá entrada gratuita e espera receber cerca de 70 mil visitantes na Base de Aviação do Exército, localizada no bairro Itaim, em Taubaté.
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Programação
O evento contará com nove horas de programação, incluindo demonstrações aéreas, apresentações da Esquadrilha da Fumaça, das esquadrilhas do Cavex, ACRO, Céu e dos Paraquedistas do Exército, demonstrações com Cães de Guerra, aeromodelismo, o Desafio Moto Avião e apresentações musicais da Banda da Base de Aviação e da Banda Malte Clube.
No espaço também haverá praça de alimentação e área de brinquedos para crianças.
O público também poderá conferir exposições de blindados, aeronaves, viaturas e equipamentos militares com participação do Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Polícia Rodoviária Federal e aeroclubes da região.
Reserva de ingressos
Embora a entrada seja gratuita, é necessário reservar ingressos antecipadamente pela plataforma Sympla ou por meio do link no perfil @cavex_exercito no Instagram.
Cada pessoa pode emitir até cinco bilhetes, informando os dados dos acompanhantes. Menores de 10 anos não precisam de ingresso. Para entrar, é necessário apresentar o QR Code do bilhete em versão digital ou impressa, além de um documento oficial com foto.
O 4º lote de ingressos será liberado neste sábado (15/08), às 12h, com o total de 10 mil ingressos. A organização do Cavex prevê uma nova etapa no dia 22/08, às 12h, e um lote final no próprio dia do evento, 29/08, às 7h.