A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem foragido do Complexo Penitenciário de Americano, localizado em Belém (PA). A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (13), no km 165 da Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. O detido é um dos 14 presos que fugiram do complexo em abril de 2026.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A abordagem ocorreu em um ônibus que seguia de Anápolis (GO) para o Rio de Janeiro (RJ). Durante a entrevista, o suspeito apresentou documento do Pará e não soube confirmar os dados.
Diante da situação, acabou confessando que era procurado por tráfico de drogas e que havia fugido do sistema prisional. Ele revelou ainda que se abrigaria no Rio de Janeiro com o apoio de uma facção criminosa atuante em ambos os estados, que lhe teria enviado as passagens para a viagem.
O homem foi preso em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça do Pará e por uso de documento falso.