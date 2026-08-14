14 de agosto de 2026
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Fugitivo de presídio do Pará é preso em Jacareí pela PRF

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Imagem ilustrativa
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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem foragido do Complexo Penitenciário de Americano, localizado em Belém (PA). A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (13), no km 165 da Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. O detido é um dos 14 presos que fugiram do complexo em abril de 2026.

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A abordagem ocorreu em um ônibus que seguia de Anápolis (GO) para o Rio de Janeiro (RJ). Durante a entrevista, o suspeito apresentou documento do Pará e não soube confirmar os dados.

Diante da situação, acabou confessando que era procurado por tráfico de drogas e que havia fugido do sistema prisional. Ele revelou ainda que se abrigaria no Rio de Janeiro com o apoio de uma facção criminosa atuante em ambos os estados, que lhe teria enviado as passagens para a viagem.

O homem foi preso em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça do Pará e por uso de documento falso.

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