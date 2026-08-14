Um motociclista de 27 anos morreu na manhã desta sexta-feira (14) após um grave acidente na Rodovia Paulo Virgínio (SP-171), em Cunha. Depois de se envolver em uma colisão com um carro e cair na pista, a vítima teria sido atropelada por um segundo veículo, que fugiu do local sem prestar socorro.

A vítima foi identificada como Leonardo de Oliveira Leite. O acidente aconteceu por volta das 6h03, na altura do km 41,2 da rodovia.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, Leonardo conduzia uma Honda CG 125 Titan no sentido Cunha–Guaratinguetá quando teria invadido a pista contrária e colidido lateralmente com um GM Prisma, que seguia no sentido oposto.