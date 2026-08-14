Um motociclista de 27 anos morreu na manhã desta sexta-feira (14) após um grave acidente na Rodovia Paulo Virgínio (SP-171), em Cunha. Depois de se envolver em uma colisão com um carro e cair na pista, a vítima teria sido atropelada por um segundo veículo, que fugiu do local sem prestar socorro.
A vítima foi identificada como Leonardo de Oliveira Leite. O acidente aconteceu por volta das 6h03, na altura do km 41,2 da rodovia.
Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, Leonardo conduzia uma Honda CG 125 Titan no sentido Cunha–Guaratinguetá quando teria invadido a pista contrária e colidido lateralmente com um GM Prisma, que seguia no sentido oposto.
O motorista do carro relatou à polícia que tentou jogar o veículo para a direita para evitar a batida, mas não conseguiu.
Com o impacto, a motocicleta permaneceu sobre a faixa de rolamento e Leonardo ficou caído na pista.
Outro veículo passou sobre a vítima e fugiu
Ainda conforme o registro policial, o motorista do Prisma parou após o acidente para prestar socorro e sinalizar a rodovia.
Foi neste momento que ocorreu uma segunda situação.
Segundo o depoimento prestado à polícia, um veículo ainda não identificado passou sobre o corpo de Leonardo, que estava caído na via, e seguiu viagem sem parar para prestar socorro.
A Polícia Civil deverá apurar a participação desse veículo e tentar identificar o motorista.
Passageira gravou momento da primeira colisão
Uma passageira que estava no Prisma apresentou aos policiais um vídeo que teria registrado o momento da colisão entre o carro e a motocicleta. A gravação foi entregue para auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.
O motorista do Prisma também foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,00 mg/L de álcool.
De acordo com o boletim, houve dificuldade para acionar imediatamente a perícia técnica por telefone devido à falta de sinal de celular no trecho da rodovia. O contato foi realizado posteriormente por rádio.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cunha e será investigado. Além da dinâmica da colisão inicial, a polícia deverá buscar informações que possam levar à identificação do veículo que passou sobre a vítima e deixou o local.