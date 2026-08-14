A morte de Cleyton Rezende, de 29 anos, após um acidente de moto em Ilhabela, causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos nesta sexta-feira (14).
Cleyton chegou a ser socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Municipal Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos.
Nas redes sociais, mensagens de despedida e homenagens começaram a ser publicadas após a confirmação da morte.
O professor Dennis Simões, que conheceu Cleyton durante o projeto Navega SP, lamentou a perda e relembrou a convivência com o ex-aluno.
“Descanse em paz, meu amigo. Cleyton partiu precocemente após um acidente de moto. Que Deus conforte a família. Deixou duas filhas. Muito triste ver alguém partir dessa forma”, escreveu.
A morte precoce do jovem repercutiu entre pessoas que conviveram com ele e que deixaram mensagens de solidariedade à família.
Cleyton deixa duas filhas.
As informações sobre velório e sepultamento ainda estão sendo confirmadas com os familiares e deverão ser divulgadas assim que forem oficialmente informadas.