A morte de Cleyton Rezende, de 29 anos, após um acidente de moto em Ilhabela, causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos nesta sexta-feira (14).

Cleyton chegou a ser socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Municipal Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, mensagens de despedida e homenagens começaram a ser publicadas após a confirmação da morte.