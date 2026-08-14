Uma mulher de 40 anos foi ameaçada de morte e agredida pelo ex-companheiro na saída de uma festa, na madrugada de domingo (9), na Rodovia SP-68, em Bananal. Segundo os relatos, o autor, de 25 anos, não aceita o término do relacionamento e a atacou, ferindo também a tia dela, de 55 anos, na saída do evento.
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De acordo com o registro policial, a vítima, moradora de São José dos Campos, viajou no fim de semana para visitar os pais em Arapeí. Na noite de sábado (8), a mulher compareceu ao evento em Bananal acompanhada da tia. Ele esteve presente no mesmo local e passou a monitorar seus passos durante a festa.
Por volta das 2h15 de domingo, ao tentar ir embora de carro, a vítima foi interceptada por ele, que bloqueou a passagem com o próprio veículo.O homem aproximou-se do carro dela, que estava com a janela aberta, a segurou pelos cabelos e os cortou com um canivete e a feriu no couro cabeludo, provocando sangramento.
Durante o ataque, o agressor desferiu golpes contra ela e proferiu diversas ameaças de morte. A tia, que estava no banco do passageiro, tentou intervir para afastar o agressor, mas também foi agredida e sofreu uma lesão na mão. Na sequência, ele fugiu em seu veículo em direção ao município de Arapeí.
Medida protetiva
As vítimas pediram socorro a dois seguranças do evento e foram levadas à Unidade Mista de Saúde para atendimento médico emergencial.
Após receberem alta médica, elas compareceram à delegacia para o registro da ocorrência. O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e violência doméstica com base na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). A vítima solicitou medidas protetivas de urgência contra o ex-companheiro.