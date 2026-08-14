Uma mulher de 40 anos foi ameaçada de morte e agredida pelo ex-companheiro na saída de uma festa, na madrugada de domingo (9), na Rodovia SP-68, em Bananal. Segundo os relatos, o autor, de 25 anos, não aceita o término do relacionamento e a atacou, ferindo também a tia dela, de 55 anos, na saída do evento.

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De acordo com o registro policial, a vítima, moradora de São José dos Campos, viajou no fim de semana para visitar os pais em Arapeí. Na noite de sábado (8), a mulher compareceu ao evento em Bananal acompanhada da tia. Ele esteve presente no mesmo local e passou a monitorar seus passos durante a festa.