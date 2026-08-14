Um casal acusado de estelionato foi preso na rua Fortaleza, no bairro Parque Industrial, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na terça-feira (11), por volta das 11h.

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De acordo com as investigações, eles faziam pedidos de mercadorias por WhatsApp e enviavam comprovantes falsos de pagamento via Pix para os lojistas. Os valores, porém, não eram creditados aos comerciantes. Como endereço de entrega, usavam residências próximas.