Um casal acusado de estelionato foi preso na rua Fortaleza, no bairro Parque Industrial, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na terça-feira (11), por volta das 11h.
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De acordo com as investigações, eles faziam pedidos de mercadorias por WhatsApp e enviavam comprovantes falsos de pagamento via Pix para os lojistas. Os valores, porém, não eram creditados aos comerciantes. Como endereço de entrega, usavam residências próximas.
Um comerciante recebeu um novo pedido e, já tendo conhecimento da prática criminosa, acionou a polícia. Os agentes acompanharam a entrega e abordaram os suspeitos no momento do recebimento do produto. Ambos foram presos em flagrante.
As investigações seguem com novas diligências para identificar outras vítimas e buscar o esclarecimento de eventual envolvimento da dupla em outros crimes semelhantes.