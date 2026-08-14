Uma mulher foi presa por furto em Caraguatatuba, após deixar o supermercado Spani com um carrinho cheio de produtos sem efetuar o pagamento da compra. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (13), no bairro Aruã.
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A polícia foi acionada e, no local, encontrou a mulher na parte externa da unidade com o carrinho repleto de itens avaliados em R$ 1.500.
Ela foi abordada e conduzida à delegacia central da cidade, onde permaneceu presa e à disposição da Justiça. Os itens foram recuperados.