O Vale do Paraíba deve ter uma mudança no tempo a partir de domingo (16). Depois de um fim de semana com possibilidade de chuva, a região terá dias mais secos e quentes, com temperaturas que podem chegar a 31°C entre segunda (17) e quinta-feira (20). A previsão é do meteorologista e pesquisador do INPE, Gustavo Escobar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nesta sexta-feira (14) e no sábado (15), o tempo ainda fica instável. Há previsão de variação de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde. As temperaturas podem chegar a 27°C ou 28°C em algumas cidades.