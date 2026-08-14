O Vale do Paraíba deve ter uma mudança no tempo a partir de domingo (16). Depois de um fim de semana com possibilidade de chuva, a região terá dias mais secos e quentes, com temperaturas que podem chegar a 31°C entre segunda (17) e quinta-feira (20). A previsão é do meteorologista e pesquisador do INPE, Gustavo Escobar.
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Nesta sexta-feira (14) e no sábado (15), o tempo ainda fica instável. Há previsão de variação de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde. As temperaturas podem chegar a 27°C ou 28°C em algumas cidades.
No Litoral Norte, a umidade vinda do oceano deve deixar o céu mais nublado, com temperaturas entre 23°C e 24°C e possibilidade de garoa.
A partir de domingo, a chuva perde força e o sol aparece com mais frequência. As temperaturas sobem gradualmente e, entre segunda e quinta-feira, o tempo deve permanecer firme, seco e quente.
A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% durante os períodos mais quentes. A condição aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação.
A recomendação é manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior calor e não utilizar fogo para limpeza de terrenos ou queima de vegetação.