14 de agosto de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente é apreendido 'no turno da noite' em boca em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um adolescente de 17 anos foi apreendido no bairro Bela Vista, em Caraguatatuba, portando 232 porções de drogas. Policiais em patrulhamento avistaram o jovem com uma sacola contendo entorpecentes e o abordaram.

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Com ele, foram apreendidas 192 porções de cocaína (290 g), 25 porções de maconha (330 g), 15 porções de haxixe (17,91 g), além de R$ 323.

O jovem confirmou a prática criminosa e disse ser o responsável pelo “turno da noite” e pelo abastecimento de biqueiras do bairro, recebendo R$ 500 pela função.

Foi apreendido e permaneceu à disposição da Justiça.

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