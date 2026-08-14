Dois homens procurados pela Justiça foram capturados em Potim por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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As prisões foram realizadas em ocorrências distintas, ambas na quinta-feira (13). Na primeira delas, o suspeito abordado tinha mandado de prisão pelos crimes de ameaça e violência doméstica. Ele foi localizado e preso na região central da cidade.