Dois homens procurados pela Justiça foram capturados em Potim por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
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As prisões foram realizadas em ocorrências distintas, ambas na quinta-feira (13). Na primeira delas, o suspeito abordado tinha mandado de prisão pelos crimes de ameaça e violência doméstica. Ele foi localizado e preso na região central da cidade.
O outro foragido tinha mandado de prisão expedido pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e foi localizado no bairro João Nogueira.
Ambos foram conduzidos ao plantão policial local e permaneceram presos, à disposição da Justiça.