14 de agosto de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

PM de Potim captura dois procurados pela Justiça no mesmo dia

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Dois homens procurados pela Justiça foram capturados em Potim por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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As prisões foram realizadas em ocorrências distintas, ambas na quinta-feira (13). Na primeira delas, o suspeito abordado tinha mandado de prisão pelos crimes de ameaça e violência doméstica. Ele foi localizado e preso na região central da cidade.

O outro foragido tinha mandado de prisão expedido pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e foi localizado no bairro João Nogueira.

Ambos foram conduzidos ao plantão policial local e permaneceram presos, à disposição da Justiça.

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