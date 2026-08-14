14 de agosto de 2026
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15 MIL M² DE ÁREA

Incêndio na Via Norte mobiliza bombeiros em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Incêndio consumiu 15 mil m² de vegetação em São José dos Campos
Incêndio consumiu 15 mil m² de vegetação em São José dos Campos

Um incêndio em uma área de vegetação na Via Norte, em São José dos Campos, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite de quinta-feira (13). O acionamento ocorreu por volta das 19h20, nas proximidades do supermercado Shibata.

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As chamas consumiram cerca de 15 mil m² de vegetação. Foram utilizados aproximadamente 5 mil litros de água para combater o fogo. 

Após o combate às chamas e o rescaldo, o local foi deixado em segurança. As causas ainda não esclarecidas.

Não houve registro de feridos.

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