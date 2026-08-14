Um incêndio em uma área de vegetação na Via Norte, em São José dos Campos, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite de quinta-feira (13). O acionamento ocorreu por volta das 19h20, nas proximidades do supermercado Shibata.

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As chamas consumiram cerca de 15 mil m² de vegetação. Foram utilizados aproximadamente 5 mil litros de água para combater o fogo.