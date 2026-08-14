14 de agosto de 2026
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FRATURA

Ilhabela: Motociclista fica ferido em colisão com van de entrega

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um motociclista de 23 anos ficou ferido após colidir com uma van do Mercado Livre, em Ilhabela. O acidente ocorreu por volta das 20h de quinta-feira (13), nas proximidades da Praia do Oscar.

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O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para prestar socorro. O rapaz sofreu uma fratura no membro superior direito e foi encaminhado ao hospital local para atendimento médico.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

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