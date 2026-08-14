14 de agosto de 2026
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FATALIDADE

Motociclista morre em colisão frontal contra carro em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um motociclista morreu após uma colisão frontal com um carro na noite de quinta-feira (13), na Avenida Brasil, em Ilhabela.

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Segundo o condutor do carro, ele trafegava pela avenida quando, na altura do nº 2.005, a motocicleta, que seguia no sentido oposto, invadiu a faixa e atingiu o veículo frontalmente.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao motociclista, que foi encaminhado ao Hospital Municipal Mário Covas. Ele morreu durante um procedimento de emergência.

O caso foi registrado como homicídio culposo e segue sob acompanhamento das autoridades.

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