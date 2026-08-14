14 de agosto de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Procurado por pensão em Santo Amaro é preso em São Sebastião

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi preso por dívida de R$ 3,3 mil em pensão alimentícia
Homem foi preso por dívida de R$ 3,3 mil em pensão alimentícia

Um homem procurado pela Justiça por inadimplência de pensão alimentícia foi localizado e preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) em São Sebastião.

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A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (13), por volta das 16h20, no bairro Topolândia. Ele foi abordado pela equipe na avenida Professor José Machado Rosa durante um patrulhamento preventivo.

Os agentes o reconheceram e cumpriram o mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de Santo Amaro (SP), com previsão de 30 dias de prisão civil devido à dívida de R$ 3.335,03.

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