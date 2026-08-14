Um homem procurado pela Justiça por inadimplência de pensão alimentícia foi localizado e preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) em São Sebastião.
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A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (13), por volta das 16h20, no bairro Topolândia. Ele foi abordado pela equipe na avenida Professor José Machado Rosa durante um patrulhamento preventivo.
Os agentes o reconheceram e cumpriram o mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de Santo Amaro (SP), com previsão de 30 dias de prisão civil devido à dívida de R$ 3.335,03.