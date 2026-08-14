Uma colisão traseira entre um automóvel de passeio e um veículo utilitário causou a interdição parcial de um trecho da Rodovia dos Tamoios (SP-099), no município de Paraibuna, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (14) . O acidente ocorreu por volta das 05h08, na altura do km 27, na pista sentido sul.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da concessionária Tamoios, o condutor do automóvel trafegava pela faixa da direita (faixa 2) quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do utilitário . Com o impacto da batida, o carro colidiu com a barreira rígida da rodovia .