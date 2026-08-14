Uma colisão traseira entre um automóvel de passeio e um veículo utilitário causou a interdição parcial de um trecho da Rodovia dos Tamoios (SP-099), no município de Paraibuna, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (14)
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De acordo com informações da concessionária Tamoios, o condutor do automóvel trafegava pela faixa da direita (faixa 2) quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do utilitário
Apesar dos prejuízos materiais, todos os ocupantes saíram ilesos.
Condições da pista
A ocorrência segue ativa e a sinalização no local foi reforçada para alertar os condutores