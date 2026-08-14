14 de agosto de 2026
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AGORA: Acidente bloqueia faixa e acostamento na Tamoios

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Acidente no km 27 da Tamoios
Acidente no km 27 da Tamoios

Uma colisão traseira entre um automóvel de passeio e um veículo utilitário causou a interdição parcial de um trecho da Rodovia dos Tamoios (SP-099), no município de Paraibuna, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (14). O acidente ocorreu por volta das 05h08, na altura do km 27, na pista sentido sul.

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De acordo com informações da concessionária Tamoios, o condutor do automóvel trafegava pela faixa da direita (faixa 2) quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do utilitário. Com o impacto da batida, o carro colidiu com a barreira rígida da rodovia.

Apesar dos prejuízos materiais, todos os ocupantes saíram ilesos.

Condições da pista

A ocorrência segue ativa e a sinalização no local foi reforçada para alertar os condutores. Há interdição parcial que atinge a faixa 2 e o acostamento da pista no sentido Litoral. Segundo o Centro de Controle Multimodal da ARTESP, não foram registrados pontos de congestionamento no trecho.

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