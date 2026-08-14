14 de agosto de 2026
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CRUZEIRO DO SUL

Mulher encontra irmão em situação de rua morto em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Flávio Bras de Paula foi encontrado sem vida
Flávio Bras de Paula foi encontrado sem vida

Um homem de 49 anos foi encontrado morto em uma praça pública localizada na rua Fernando Bráulio de Melo, no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São José dos Campos. A vítima foi identificada como Flávio Bras de Paula.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada pela própria irmã. Ela relatou às autoridades que o irmão vivia em situação de rua e fazia uso de entorpecentes. Ao se aproximar e tocá-lo, percebeu que o corpo estava frio e apresentava rigidez cadavérica.

A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados. No local, a equipe médica constatou o óbito.  A área foi isolada até a chegada da perícia. 

O caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação.

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