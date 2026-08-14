Um homem de 49 anos foi encontrado morto em uma praça pública localizada na rua Fernando Bráulio de Melo, no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São José dos Campos
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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada pela própria irmã
A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados. No local, a equipe médica constatou o óbito.
O caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação.