Um homem de 49 anos foi encontrado morto em uma praça pública localizada na rua Fernando Bráulio de Melo, no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São José dos Campos . A vítima foi identificada como Flávio Bras de Paula .

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada pela própria irmã . Ela relatou às autoridades que o irmão vivia em situação de rua e fazia uso de entorpecentes . Ao se aproximar e tocá-lo, percebeu que o corpo estava frio e apresentava rigidez cadavérica .