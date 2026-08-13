A GCM (Guarda Civil Municipal) apreendeu 120 kg de drogas e prendeu cinco pessoas na tarde desta quinta-feira (13/08). A ocorrência começou após guardas municipais suspeitarem de uma entrega de uma sacola durante patrulhamento da GTAM pelo bairro e terminou dentro de uma residência apontada como “casa bomba” em São José dos Campos, pelo bairro São Judas, onde também foram encontradas duas armas, munições, dinheiro e máquinas de cartão.
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De acordo com as informações da ocorrência, os agentes viram uma pessoa receber uma sacola e suspeitaram de possível comércio de entorpecentes. A equipe tentou fazer a abordagem, mas o suspeito correu para dentro de uma casa.
Os guardas entraram no imóvel durante a sequência da ocorrência. Duas pessoas conseguiram escapar pelo telhado. A ação terminou com cinco pessoas presas e uma grande quantidade de material apreendido.
Até esta publicação, não foram informados os tipos e as quantidades individuais de cada droga que compõem os 120 quilos. Também não foram divulgados os calibres das duas armas, a quantidade de munições ou o valor do dinheiro encontrado.
Como a GCM chegou à “casa bomba” em São José dos Campos?
A ocorrência começou durante patrulhamento de rotina pelo bairro São Judas. Os guardas perceberam uma movimentação que chamou a atenção da equipe: uma pessoa recebeu uma sacola de outra pessoa.
A suspeita de que o pacote pudesse conter entorpecentes levou os agentes a tentar a abordagem. Nesse momento, a pessoa que seria fiscalizada correu para o interior de uma residência.
Durante a ação no imóvel, duas pessoas escaparam pelo telhado. Outros ocupantes foram detidos. Ao todo, cinco pessoas foram presas na ocorrência, de acordo com as informações repassadas à reportagem.
Dentro da casa, a GCM encontrou cerca de 120 quilos de drogas. O volume apreendido indica que o imóvel não tinha apenas pequenas porções vinculadas a uma abordagem isolada, razão pela qual o local foi descrito como uma “casa bomba”.