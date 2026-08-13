A GCM (Guarda Civil Municipal) apreendeu 120 kg de drogas e prendeu cinco pessoas na tarde desta quinta-feira (13/08). A ocorrência começou após guardas municipais suspeitarem de uma entrega de uma sacola durante patrulhamento da GTAM pelo bairro e terminou dentro de uma residência apontada como “casa bomba” em São José dos Campos, pelo bairro São Judas, onde também foram encontradas duas armas, munições, dinheiro e máquinas de cartão.

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De acordo com as informações da ocorrência, os agentes viram uma pessoa receber uma sacola e suspeitaram de possível comércio de entorpecentes. A equipe tentou fazer a abordagem, mas o suspeito correu para dentro de uma casa.