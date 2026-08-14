14 de agosto de 2026
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Pescadores desviam rota e encontram Bruna no mar: 'foi Deus'

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos
Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos

A prova viva da providência divina em alto-mar. O pescador Alex revelou a Bruna que aquela rota não fazia parte do trajeto planejado do barco, mas sentiu um forte impulso no coração para mudar a direção, a decisão que acabou salvando a vida da jovem após 42 horas.

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Após sobreviver 42 horas à deriva em meio à escuridão do alto-mar, com frio extremo, medo e desidratação, a jovem Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, abriu o coração ao OVALE Cast para narrar a experiência de fé e superação que comoveu o Litoral Norte de São Paulo e o Brasil.

O que deveria ser apenas um passeio de domingo em Ilhabela, naquele domingo (24 de maio), transformou-se em um cenário de sobrevivência extrema. Bruna aceitou o convite de um amigo para dar uma volta de jet ski. O tempo no momento do embarque estava levemente nublado, sem vento forte ou ondas agressivas.

A entrevista completa pode ser vista no site de OVALE e também no canal de Youtube do jornal.

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