A prova viva da providência divina em alto-mar. O pescador Alex revelou a Bruna que aquela rota não fazia parte do trajeto planejado do barco, mas sentiu um forte impulso no coração para mudar a direção, a decisão que acabou salvando a vida da jovem após 42 horas.

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Após sobreviver 42 horas à deriva em meio à escuridão do alto-mar, com frio extremo, medo e desidratação, a jovem Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, abriu o coração ao OVALE Cast para narrar a experiência de fé e superação que comoveu o Litoral Norte de São Paulo e o Brasil.