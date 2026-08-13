A Prefeitura de São José dos Campos entrega nesta sexta-feira (14) a nova Estação de Carregamento Elétrico, destinada à recarga dos ônibus elétricos que integram o transporte coletivo municipal. A estrutura fica na região sul de São José dos Campos, ocupa uma área de 12.800 metros quadrados e possui 1.560 metros quadrados de cobertura na área destinada aos carregadores.

Estação tem 34 pontos de recarga

A unidade possui 17 carregadores da Nansen, cada um equipado com dois conectores. Ao todo, são 34 pontos de recarga e 34 vagas destinadas aos veículos elétricos.

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