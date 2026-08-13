A Prefeitura de São José dos Campos entrega nesta sexta-feira (14) a nova Estação de Carregamento Elétrico, destinada à recarga dos ônibus elétricos que integram o transporte coletivo municipal. A estrutura fica na região sul de São José dos Campos, ocupa uma área de 12.800 metros quadrados e possui 1.560 metros quadrados de cobertura na área destinada aos carregadores.
Estação tem 34 pontos de recarga
A unidade possui 17 carregadores da Nansen, cada um equipado com dois conectores. Ao todo, são 34 pontos de recarga e 34 vagas destinadas aos veículos elétricos.
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Cada carregador tem potência de até 320 kW. Os conectores foram configurados para fornecer até 140 kW, conforme a necessidade dos ônibus utilizados pela Urbam.
Para atender à demanda de energia da estação, foram instaladas duas ligações elétricas, com potência de 2,25 MW cada. A capacidade instalada chega a 4,5 MW.
Investimento supera R$ 12,7 milhões
A implantação da estação recebeu investimento de mais de R$ 12,7 milhões.
Do total, R$ 5,2 milhões foram destinados à infraestrutura elétrica, incluindo o fornecimento e a instalação dos carregadores e dos sistemas elétricos. Outros R$ 7,5 milhões foram aplicados na infraestrutura civil.
Prefeitura e Nansen mantêm parceria desde 2020
A relação entre a Prefeitura e a Nansen começou em 2020 e inclui a implantação da estrutura para atender à eletrificação do transporte coletivo.
Segundo João Pedro Tabelini, gerente de Eletromobilidade da Nansen, o projeto passou por etapas de implantação e ampliação da infraestrutura.
“É assim que entendemos uma parceria de longo prazo. É muito gratificante ver esse projeto crescer e saber que estamos contribuindo para a modernização do transporte público da cidade”, afirmou.
Frota elétrica
Atualmente, 20 ônibus 100% elétricos da Eletra circulam em diferentes linhas e regiões do município.
Os veículos possuem sistemas de monitoramento operacional, câmeras internas, climatização, acessibilidade e equipamentos embarcados.
A eletrificação do transporte coletivo faz parte do planejamento municipal para substituir gradualmente a frota atual. A previsão é chegar a até 400 ônibus elétricos.
Serviço
Entrega da Estação de Carregamento Elétrico
Data: 14 de agosto (sexta-feira)
Horário: 10h30
Local: Rua Carlos Nunes de Paula, 883 – Jardim Colonial