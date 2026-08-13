Data

Taubaté terá um evento especial esse ano para celebrar o Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e sua Abolição, no 23 de agosto. A iniciativa, proposta pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), oferece uma reflexão sobre as consequências do tráfico de escravos.

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Ato

Em Taubaté, na data, será organizado o Ato em Defesa do Caminho dos Escravizados, bem cultural localizado na Granja Maria Beatriz – Vila Limia, no bairro do Itapecerica, na zona rural. "A preservação da memória é parte da resistência, da resiliência e da dignidade do povo preto", afirmou um dos organizadores, o advogado Hédio Silva.