Data
Taubaté terá um evento especial esse ano para celebrar o Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e sua Abolição, no 23 de agosto. A iniciativa, proposta pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), oferece uma reflexão sobre as consequências do tráfico de escravos.
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Ato
Em Taubaté, na data, será organizado o Ato em Defesa do Caminho dos Escravizados, bem cultural localizado na Granja Maria Beatriz – Vila Limia, no bairro do Itapecerica, na zona rural. "A preservação da memória é parte da resistência, da resiliência e da dignidade do povo preto", afirmou um dos organizadores, o advogado Hédio Silva.
Sítio arqueológico
Para o ato em Taubaté, estão sendo convidados integrantes e lideranças de movimentos da causa negra, grupos afrorreligiosos e socioculturais, além dos interessados em conhecer e preservar o local. Segundo os organizadores, o sítio arqueológico pode ser soterrado caso as obras de prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto sejam realizadas na área. "Preservar esse espaço é preservar uma parte fundamental da história do povo negro no Brasil. Memória não se apaga. História não se enterra", disse Hédio Silva.
Caminho
O Caminho dos Escravizados fica na Estrada Amácio Mazzaropi, 3.000. Os organizadores pedem que os participantes do ato usem roupas brancas. A programação terá início às 9h30 e se estenderá até 13h.
Essa reportagem integra o projeto especial Taubaté#400, desenvolvido por OVALE, com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté, Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis) e da empresa Milclean. Veja a apresentação do projeto nesse link.