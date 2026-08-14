Um homem viralizou nas redes sociais após contar que viajou cerca de 400 quilômetros para encontrar pessoalmente uma mulher com quem conversava havia dias. O encontro, porém, terminou de maneira inesperada depois que ela afirmou que ele era diferente das fotos e que esperava alguém com outra aparência.

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O episódio repercutiu nas redes sociais e teria acontecido após a viagem até o local do encontro, que não foi informado. Em um vídeo publicado na internet, o homem relatou a frustração e disse ter ficado surpreso com a reação da mulher ao encontrá-lo pessoalmente.

Homem relata frustração após encontro