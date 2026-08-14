Um homem viralizou nas redes sociais após contar que viajou cerca de 400 quilômetros para encontrar pessoalmente uma mulher com quem conversava havia dias. O encontro, porém, terminou de maneira inesperada depois que ela afirmou que ele era diferente das fotos e que esperava alguém com outra aparência.
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O episódio repercutiu nas redes sociais e teria acontecido após a viagem até o local do encontro, que não foi informado. Em um vídeo publicado na internet, o homem relatou a frustração e disse ter ficado surpreso com a reação da mulher ao encontrá-lo pessoalmente.
Homem relata frustração após encontro
No vídeo, o homem afirmou que fez a viagem acreditando que finalmente conheceria a mulher com quem vinha conversando. Segundo ele, ao chegar ao local combinado, ouviu comentários de que sua aparência não correspondia ao que ela esperava.
“Você viaja aí mais de 400 km (...) quando você chega lá, ela vem humilhar o sujeito, né, rapaz?”, reclamou.
De acordo com o relato, a mulher teria usado as fotos publicadas pelo homem nas redes sociais como referência antes do encontro, mas se decepcionou quando o viu pessoalmente.
Reação viralizou nas redes sociais
O homem afirmou que ficou revoltado com a situação e precisou controlar a própria reação diante do que ouviu.
“Se eu não fosse o homem de Deus, eu acho que nessa hora eu tinha perdido o juízo”, declarou.
O relato acabou chamando a atenção dos internautas e gerou comentários sobre expectativas em encontros marcados pela internet, especialmente quando as pessoas utilizam fotos de redes sociais como referência antes de se conhecerem pessoalmente.
A identidade dos envolvidos e a cidade onde o encontro ocorreu não foram informadas no relato.