13 de agosto de 2026
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NESSA SEXTA-FEIRA

Câmara de Taubaté debaterá preservação da Igreja do Rosário

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Montagem feita com fotos de Rachel Duarte Abdala/Arquivo Pessoal
Patrimônio histórico e cultural da cidade, igreja está fechada há quase 16 anos; audiência pública será realizada nessa sexta-feira, a partir das 18h30
Patrimônio histórico e cultural da cidade, igreja está fechada há quase 16 anos; audiência pública será realizada nessa sexta-feira, a partir das 18h30

Audiência
A Câmara de Taubaté promove nessa sexta-feira (14), a partir das 18h30, uma audiência pública para debater a preservação e o restauro da Igreja do Rosário, patrimônio histórico e cultural da cidade.

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Requerimento
A audiência foi solicitada pela vereadora Talita (PSB), por meio de requerimento aprovado em plenário. No documento, a parlamentar afirmou que a Igreja do Rosário, tombada como patrimônio em 1995, está interditada desde 2010 por determinação da Defesa Civil, em razão das condições estruturais do imóvel, e que essa interdição tem contribuído para o agravamento de seu estado de conservação, gerando preocupação entre historiadores, especialistas, fiéis, entidades de preservação do patrimônio e a população.

Igreja
Como OVALE mostrou esse mês, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, um dos patrimônios históricos mais importantes de Taubaté, está há quase 16 anos fechada e permanece no centro de um impasse que envolve preservação, uso futuro do espaço e a aprovação de um projeto de restauração.

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