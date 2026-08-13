Audiência

A Câmara de Taubaté promove nessa sexta-feira (14), a partir das 18h30, uma audiência pública para debater a preservação e o restauro da Igreja do Rosário, patrimônio histórico e cultural da cidade.

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Requerimento

A audiência foi solicitada pela vereadora Talita (PSB), por meio de requerimento aprovado em plenário. No documento, a parlamentar afirmou que a Igreja do Rosário, tombada como patrimônio em 1995, está interditada desde 2010 por determinação da Defesa Civil, em razão das condições estruturais do imóvel, e que essa interdição tem contribuído para o agravamento de seu estado de conservação, gerando preocupação entre historiadores, especialistas, fiéis, entidades de preservação do patrimônio e a população.