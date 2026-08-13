14 de agosto de 2026
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TRAGÉDIA

Robson, 38 anos, é encontrado morto dentro de BMW

Por Da Redação | Cristalina (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
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Robson, 38 anos, é encontrado morto dentro de BMW
Robson, 38 anos, é encontrado morto dentro de BMW

O agricultor Robson Carlos Uggeri, de 38 anos, foi encontrado morto dentro do porta-malas da própria BMW na terça-feira (11). Ele estava desaparecido desde o domingo (9), quando saiu de casa para encontrar um amigo e não retornou.

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O corpo foi localizado em Cristalina, em Goiás. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e busca esclarecer a motivação do crime.

Agricultor desapareceu após sair para encontrar amigo

Segundo a esposa de Robson, ele contou que passaria rapidamente na casa de um amigo. Antes de voltar para casa, também pretendia encontrar o filho.

Durante a noite de domingo, familiares tentaram entrar em contato com o agricultor, mas o celular estava sem sinal. Como ele não retornou e não era localizado, a família passou a procurar informações sobre seu paradeiro.

Buscas começaram no dia seguinte

As buscas por Robson começaram na manhã de segunda-feira (10). Familiares e equipes responsáveis pela investigação procuraram pistas que pudessem indicar onde o agricultor estava.

Na terça-feira (11), Robson foi encontrado dentro do porta-malas da própria BMW. A localização do veículo levou à descoberta do corpo.

A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer o que aconteceu desde a saída do agricultor de casa até a localização do veículo e identificar o responsável pela morte. A motivação do crime ainda não foi divulgada pelas autoridades.

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