O agricultor Robson Carlos Uggeri, de 38 anos, foi encontrado morto dentro do porta-malas da própria BMW na terça-feira (11). Ele estava desaparecido desde o domingo (9), quando saiu de casa para encontrar um amigo e não retornou.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo foi localizado em Cristalina, em Goiás. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e busca esclarecer a motivação do crime.
Agricultor desapareceu após sair para encontrar amigo
Segundo a esposa de Robson, ele contou que passaria rapidamente na casa de um amigo. Antes de voltar para casa, também pretendia encontrar o filho.
Durante a noite de domingo, familiares tentaram entrar em contato com o agricultor, mas o celular estava sem sinal. Como ele não retornou e não era localizado, a família passou a procurar informações sobre seu paradeiro.
Buscas começaram no dia seguinte
As buscas por Robson começaram na manhã de segunda-feira (10). Familiares e equipes responsáveis pela investigação procuraram pistas que pudessem indicar onde o agricultor estava.
Na terça-feira (11), Robson foi encontrado dentro do porta-malas da própria BMW. A localização do veículo levou à descoberta do corpo.
A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer o que aconteceu desde a saída do agricultor de casa até a localização do veículo e identificar o responsável pela morte. A motivação do crime ainda não foi divulgada pelas autoridades.