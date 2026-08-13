O agricultor Robson Carlos Uggeri, de 38 anos, foi encontrado morto dentro do porta-malas da própria BMW na terça-feira (11). Ele estava desaparecido desde o domingo (9), quando saiu de casa para encontrar um amigo e não retornou.

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O corpo foi localizado em Cristalina, em Goiás. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e busca esclarecer a motivação do crime.

Agricultor desapareceu após sair para encontrar amigo