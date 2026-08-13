Uma adolescente de 14 anos foi retirada à força de um quarto de hotel e encontrada morta em uma cova rasa às margens da BR-163. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem arromba a porta e leva a jovem do local.

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O crime ocorreu em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e o corpo foi localizado nesta quarta-feira (12), na região de Sorriso. Segundo informações divulgadas pelo portal Jornal Estadão Mato Grosso, a vítima seria Claudia Geovana Dourado de Oliveira, que estava desaparecida desde a madrugada de quinta-feira (6).

Adolescente foi retirada de hotel à força