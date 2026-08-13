13 de agosto de 2026
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CRIME

Adolescente é retirada de hotel e encontrada morta em cova rasa

Por Da Redação | Lucas do Rio Verde (MT)
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Adolescente é retirada de hotel e encontrada morta em cova rasa
Adolescente é retirada de hotel e encontrada morta em cova rasa

Uma adolescente de 14 anos foi retirada à força de um quarto de hotel e encontrada morta em uma cova rasa às margens da BR-163. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem arromba a porta e leva a jovem do local.

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O crime ocorreu em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e o corpo foi localizado nesta quarta-feira (12), na região de Sorriso. Segundo informações divulgadas pelo portal Jornal Estadão Mato Grosso, a vítima seria Claudia Geovana Dourado de Oliveira, que estava desaparecida desde a madrugada de quinta-feira (6).

Adolescente foi retirada de hotel à força

As imagens das câmeras de segurança mostram um homem chegando ao quarto, arrombando a porta e retirando a adolescente contra a vontade dela. A gravação passou a ser analisada pela polícia durante a investigação do desaparecimento.

De acordo com as informações divulgadas, Claudia teria sido vista pela última vez na madrugada de quinta-feira (6). Quatro dias depois, o corpo foi encontrado em uma área às margens da BR-163.

Corpo foi encontrado em cova rasa

A vítima foi localizada em uma cova rasa na região de Sorriso. A identificação apontada pelo portal ainda integra as informações divulgadas sobre o caso.

A causa da morte ainda não foi determinada. O resultado dos exames periciais deverá ajudar os investigadores a esclarecer como a adolescente morreu e o que aconteceu entre o desaparecimento e a localização do corpo.

Polícia investiga participação de grupo criminoso

Durante as investigações, os policiais identificaram um Fiat Mobi branco que pode ter sido utilizado no deslocamento dos envolvidos. A informação ainda é analisada pela Polícia Civil.

Os investigadores também apuram uma possível ligação de integrantes do Comando Vermelho com o crime. Até o momento, essa hipótese não foi confirmada e permanece sob investigação.

Um homem de 31 anos foi preso. A polícia trabalha para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a motivação do assassinato.

O caso segue sob investigação, e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos policiais e dos exames periciais.

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