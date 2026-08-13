A morte da pequena Lavínia Cristina Rodrigues dos Santos, de apenas sete meses, causou comoção em Ubatuba, no Litoral Norte.

A informação do falecimento foi divulgada por meio de uma nota de pesar da Funerária Litorânea e Planstel. Conforme a publicação, Lavínia nasceu em 29 de dezembro de 2025 e morreu nesta quarta-feira, 12 de agosto de 2026.

Após a confirmação da morte, familiares e pessoas próximas à criança utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e demonstrar a dor pela perda.