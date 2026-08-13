A morte da pequena Lavínia Cristina Rodrigues dos Santos, de apenas sete meses, causou comoção em Ubatuba, no Litoral Norte.
A informação do falecimento foi divulgada por meio de uma nota de pesar da Funerária Litorânea e Planstel. Conforme a publicação, Lavínia nasceu em 29 de dezembro de 2025 e morreu nesta quarta-feira, 12 de agosto de 2026.
Após a confirmação da morte, familiares e pessoas próximas à criança utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e demonstrar a dor pela perda.
Em uma das publicações, uma familiar descreveu a menina como uma criança alegre e carinhosa, recordando momentos vividos ao lado dela e a forma como Lavínia costumava sorrir quando estava com pessoas próximas.
Outra mensagem publicada nas redes sociais mostra o sofrimento da mãe da criança. Em meio à homenagem, ela escreveu sobre a saudade da filha e agradeceu às pessoas que reservaram parte do dia para prestar suas últimas homenagens à menina.
As publicações também receberam diversas mensagens de solidariedade e apoio à família neste momento de luto.
Até o momento, nas informações disponibilizadas à reportagem, não foram divulgadas as circunstâncias nem a causa da morte de Lavínia.
A morte da bebê gerou manifestações de pesar em Ubatuba, principalmente entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam a família.