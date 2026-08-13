A professora Lucimar Bueno Prado, da rede municipal de ensino, morreu na quarta-feira (12) após sofrer um infarto enquanto trabalhava. Ela atuava na Educação Infantil e passou mal durante uma aula.

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O caso aconteceu em Mairiporã, na Região Metropolitana de São Paulo, no CEM Maria Terezinha Rocha Chamma. Lucimar recebeu atendimento após passar mal em sala e foi encaminhada ao Hospital Anjo Gabriel, mas não resistiu.

Professora sofreu infarto durante aula