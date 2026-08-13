A professora Lucimar Bueno Prado, da rede municipal de ensino, morreu na quarta-feira (12) após sofrer um infarto enquanto trabalhava. Ela atuava na Educação Infantil e passou mal durante uma aula.
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O caso aconteceu em Mairiporã, na Região Metropolitana de São Paulo, no CEM Maria Terezinha Rocha Chamma. Lucimar recebeu atendimento após passar mal em sala e foi encaminhada ao Hospital Anjo Gabriel, mas não resistiu.
Professora sofreu infarto durante aula
Segundo as informações divulgadas, Lucimar estava em atividade com os alunos quando sofreu o infarto. Após receber os primeiros atendimentos, a educadora foi levada para a unidade hospitalar.
A professora morreu posteriormente no hospital. As informações sobre o horário e as circunstâncias exatas do atendimento não foram divulgadas.
Escola decreta luto após morte de educadora
A morte de Lucimar provocou comoção entre familiares, amigos, alunos e profissionais da educação. A Prefeitura de Mairiporã lamentou o falecimento e destacou a atuação da professora na rede municipal.
Como forma de homenagem, a unidade de ensino decretou luto oficial nesta quinta-feira (13). A Bandeira Municipal será hasteada a meio-mastro.
De acordo com a Prefeitura, não haverá aulas na escola durante esta quinta-feira. Lucimar dedicou sua trajetória à Educação Infantil e à formação de crianças do município. A comunidade escolar presta homenagens à professora e se despede da profissional.