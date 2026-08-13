O corpo de um idoso de 70 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição na noite desta quarta-feira (12). Segundo as informações iniciais, o homem havia sofrido um AVC recentemente e estava acamado. Os restos mortais estavam sobre a cama, no quarto onde ele vivia.

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O caso aconteceu em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no bairro Lago Azul. A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h20 após uma denúncia anônima informar a existência de um forte odor vindo de uma residência.

Polícia é chamada após denúncia de mau cheiro