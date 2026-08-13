O corpo de um idoso de 70 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição na noite desta quarta-feira (12). Segundo as informações iniciais, o homem havia sofrido um AVC recentemente e estava acamado. Os restos mortais estavam sobre a cama, no quarto onde ele vivia.
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O caso aconteceu em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no bairro Lago Azul. A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h20 após uma denúncia anônima informar a existência de um forte odor vindo de uma residência.
Polícia é chamada após denúncia de mau cheiro
Ao chegar ao endereço, os policiais confirmaram o odor e tentaram contato com os moradores. A equipe bateu diversas vezes no portão, mas não foi atendida inicialmente.
Depois de novas tentativas, uma mulher de 30 anos abriu o portão. Ela se identificou como filha do idoso.
Filha apresentou versões sobre paradeiro do pai
Segundo o relato policial, a mulher afirmou inicialmente que morava com o pai, mas disse que ele não estava mais na residência porque teria ido morar com outros familiares em Contagem, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Quando os policiais explicaram que estavam no local para verificar uma possível presença de cadáver na casa, a mulher teria ficado nervosa.
Ela afirmou que não autorizaria a entrada dos policiais no imóvel sem um mandado judicial. A ocorrência foi registrada e as circunstâncias da morte do idoso deverão ser apuradas pelas autoridades.