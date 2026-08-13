Uma tragédia familiar provocou comoção nesta quarta-feira (12). O aposentado Gentil Fernandes de Paiva, de 92 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca pouco tempo depois de saber da morte do neto, o atleta Lukas Henrique de Paiva Léo, de 31 anos.
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O caso aconteceu em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Lukas Léo foi encontrado morto na quarta-feira. Atleta de jiu-jítsu e muay thai, ele era conhecido na cidade e mantinha ligação com a comunidade esportiva local.
Avô morre após receber notícia do neto
Segundo familiares, Gentil Fernandes de Paiva não teria suportado o impacto da notícia sobre a morte de Lukas. Pouco tempo depois de saber do falecimento do neto, o aposentado sofreu uma parada cardíaca e também morreu.
A sequência das duas mortes no mesmo dia provocou comoção entre familiares, amigos e moradores. Nas redes sociais, foram publicadas homenagens aos dois e mensagens de solidariedade à família.
Atleta era conhecido por atuação nas artes marciais
Lukas Henrique de Paiva Léo tinha 31 anos e praticava jiu-jítsu e muay thai. A morte do atleta repercutiu entre pessoas ligadas às artes marciais e na comunidade de Pau dos Ferros.
As circunstâncias da morte de Lukas não foram informadas no relato divulgado pela família.
Velório e sepultamento
De acordo com a nota de falecimento divulgada pelos familiares, os corpos de Gentil Fernandes de Paiva e Lukas Henrique de Paiva Léo estão sendo velados no Centro de Velório São Sebastião. O sepultamento está previsto para as 8h, no Cemitério Público de Pau dos Ferros.