Uma tragédia familiar provocou comoção nesta quarta-feira (12). O aposentado Gentil Fernandes de Paiva, de 92 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca pouco tempo depois de saber da morte do neto, o atleta Lukas Henrique de Paiva Léo, de 31 anos.

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O caso aconteceu em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Lukas Léo foi encontrado morto na quarta-feira. Atleta de jiu-jítsu e muay thai, ele era conhecido na cidade e mantinha ligação com a comunidade esportiva local.

Avô morre após receber notícia do neto