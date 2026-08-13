A influenciadora Kathlen Resende, de 19 anos, se pronunciou após um vídeo enviado de forma privada ser divulgado e compartilhado sem autorização nas redes sociais. Segundo o relato publicado por ela, o material teria começado a circular em grupos de WhatsApp e depois se espalhado por outras plataformas.

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O caso teria começado entre moradores de Cajazeiras, em Salvador, antes de o conteúdo alcançar um número maior de pessoas. Nos Stories, Kathlen afirmou que havia enviado o vídeo para apenas uma pessoa e responsabilizou um rapaz pela divulgação.

Influenciadora pede fim dos compartilhamentos