A influenciadora Kathlen Resende, de 19 anos, se pronunciou após um vídeo enviado de forma privada ser divulgado e compartilhado sem autorização nas redes sociais. Segundo o relato publicado por ela, o material teria começado a circular em grupos de WhatsApp e depois se espalhado por outras plataformas.
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O caso teria começado entre moradores de Cajazeiras, em Salvador, antes de o conteúdo alcançar um número maior de pessoas. Nos Stories, Kathlen afirmou que havia enviado o vídeo para apenas uma pessoa e responsabilizou um rapaz pela divulgação.
Influenciadora pede fim dos compartilhamentos
Abalada com a situação, Kathlen pediu aos seguidores que não continuassem compartilhando o material. A influenciadora também afirmou que pretende procurar as autoridades para registrar uma ocorrência.
“Eu confiei nele e ele mandou para as pessoas”, afirmou a jovem em uma publicação.
A divulgação de conteúdo privado sem autorização pode gerar consequências na esfera criminal e civil, dependendo das circunstâncias do caso.
Vídeo teria circulado em grupos de WhatsApp
Conforme o relato da influenciadora, o vídeo teria sido inicialmente compartilhado em grupos de WhatsApp entre moradores da região de Cajazeiras. Posteriormente, o conteúdo teria sido disseminado por outras redes sociais.
Kathlen afirmou que não autorizou a divulgação e reforçou o pedido para que o material não seja repassado.
O caso deverá ser levado às autoridades para apuração da origem do compartilhamento e das circunstâncias envolvendo a divulgação do vídeo.