13 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Matou colega por dívida de R$ 2,50 em jogo de baralho

Por Da Redação | Goiás
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação Polícia Civil
Matou colega por dívida de R$ 2,50 em jogo de baralho
Matou colega por dívida de R$ 2,50 em jogo de baralho

Uma dívida de R$ 2,50 durante uma partida de baralho terminou em uma tragédia. Uma discussão entre amigos teria evoluído para uma briga física e acabou com um homem morto após ser atingido por um golpe de faca. O suspeito foi localizado e preso pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Goiás e chamou a atenção das autoridades pela proporção que a discussão tomou. Segundo as informações divulgadas, a cobrança de uma quantia referente ao jogo teria dado início ao desentendimento entre os envolvidos.

Discussão por R$ 2,50 termina em facada

De acordo com as autoridades, a vítima foi atingida por uma facada depois que a cobrança da dívida evoluiu para uma agressão física. O valor de R$ 2,50 estava relacionado a uma partida de baralho entre amigos.

Após o ataque, a vítima não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi localizado por equipes policiais e encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

Suspeito é preso

O homem detido deverá responder pelo crime de homicídio. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da discussão, a dinâmica da agressão e a participação do suspeito no crime.

O caso segue sob apuração da Polícia Civil.

A ocorrência também repercutiu pela diferença entre o motivo que teria iniciado a discussão e a consequência do conflito: uma cobrança de apenas R$ 2,50 terminou com a morte de uma pessoa.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários