Uma dívida de R$ 2,50 durante uma partida de baralho terminou em uma tragédia. Uma discussão entre amigos teria evoluído para uma briga física e acabou com um homem morto após ser atingido por um golpe de faca. O suspeito foi localizado e preso pela Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Goiás e chamou a atenção das autoridades pela proporção que a discussão tomou. Segundo as informações divulgadas, a cobrança de uma quantia referente ao jogo teria dado início ao desentendimento entre os envolvidos.
Discussão por R$ 2,50 termina em facada
De acordo com as autoridades, a vítima foi atingida por uma facada depois que a cobrança da dívida evoluiu para uma agressão física. O valor de R$ 2,50 estava relacionado a uma partida de baralho entre amigos.
Após o ataque, a vítima não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi localizado por equipes policiais e encaminhado à delegacia da Polícia Civil.
Suspeito é preso
O homem detido deverá responder pelo crime de homicídio. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da discussão, a dinâmica da agressão e a participação do suspeito no crime.
O caso segue sob apuração da Polícia Civil.
A ocorrência também repercutiu pela diferença entre o motivo que teria iniciado a discussão e a consequência do conflito: uma cobrança de apenas R$ 2,50 terminou com a morte de uma pessoa.