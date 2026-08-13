Uma dívida de R$ 2,50 durante uma partida de baralho terminou em uma tragédia. Uma discussão entre amigos teria evoluído para uma briga física e acabou com um homem morto após ser atingido por um golpe de faca. O suspeito foi localizado e preso pela Polícia Civil.

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O caso aconteceu em Goiás e chamou a atenção das autoridades pela proporção que a discussão tomou. Segundo as informações divulgadas, a cobrança de uma quantia referente ao jogo teria dado início ao desentendimento entre os envolvidos.

Discussão por R$ 2,50 termina em facada