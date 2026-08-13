13 de agosto de 2026
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Adeus, Ana Helena aos 77 anos; confira obituário desta quinta

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Adeus, Ana Helena aos 77 anos; confira obituário desta quinta
Adeus, Ana Helena aos 77 anos; confira obituário desta quinta

ANA HELENA VENANCIO UMBELINO

**Idade:77Data de falecimento:**13/08/2026

Velório:
IGR ASSEMB DE DEUS MISSAO/VILA TATETUBA

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 14/08/2026 10:00

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DAVI DA SILVA SANTOS CUNHA

**Idade:0Data de falecimento:**13/08/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 14/08/2026 10:00

JOAQUIM FIGUEIREDO COUTINHO FILHO

**Idade:88Data de falecimento:**13/08/2026

Velório:
CAPELA SANTO ANTONIO/VILA SINHÁ

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/08/2026 09:00

JOSE ALVES NETO

**Idade:70Data de falecimento:**13/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 14/08/2026 09:00

BENEDITO DOS SANTOS

**Idade:72Data de falecimento:**13/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 às 09:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 14/08/2026 09:00

MARIA BRUSTOLIN RAYMUNDI

**Idade:91Data de falecimento:**13/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 13/08/2026 17:00

MARIA APARECIDA LIMA

**Idade:68Data de falecimento:**12/08/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 13/08/2026 14:00

MASSAU WATANABE

**Idade:79Data de falecimento:**12/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 13/08/2026 11:00

RYAN HENRIQUE DINIZ DE PAIVA

**Idade:18Data de falecimento:**12/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 13/08/2026 10:00

FLAVIO BRAS DE PAULA

**Idade:49Data de falecimento:**12/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 13/08/2026 09:00

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