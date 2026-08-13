ANA HELENA VENANCIO UMBELINO
**Idade:77Data de falecimento:**13/08/2026
Velório:
IGR ASSEMB DE DEUS MISSAO/VILA TATETUBA
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 14/08/2026 10:00
JOAQUIM FIGUEIREDO COUTINHO FILHO
**Idade:88Data de falecimento:**13/08/2026
Velório:
CAPELA SANTO ANTONIO/VILA SINHÁ
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/08/2026 09:00
JOSE ALVES NETO
**Idade:70Data de falecimento:**13/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 14/08/2026 09:00
BENEDITO DOS SANTOS
**Idade:72Data de falecimento:**13/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 14/08/2026 09:00
MARIA BRUSTOLIN RAYMUNDI
**Idade:91Data de falecimento:**13/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 13/08/2026 17:00
MARIA APARECIDA LIMA
**Idade:68Data de falecimento:**12/08/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 13/08/2026 14:00
MASSAU WATANABE
**Idade:79Data de falecimento:**12/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 13/08/2026 11:00
RYAN HENRIQUE DINIZ DE PAIVA
**Idade:18Data de falecimento:**12/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 13/08/2026 10:00
FLAVIO BRAS DE PAULA
**Idade:49Data de falecimento:**12/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 13/08/2026 09:00