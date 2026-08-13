Um homem investigado por uma série de episódios de perseguição, ameaças e violência contra a ex-companheira em Minas Gerais foi localizado e preso em São José dos Campos.

A prisão de Marcos Venício dos Santos de Barros Silva ocorreu após diligências realizadas pela 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajubá (MG). A ação contou com o apoio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José e da Delegacia Antissequestro de Minas Gerais.

Segundo as informações da investigação, o caso teve início após o fim do relacionamento entre Marcos e Lucilene Aparecida Ribeiro. No dia 27 de junho de 2026, por volta das 12h30, no bairro Rosário, em Delfim Moreira (MG), ele teria passado a perseguir a ex-companheira de maneira reiterada.

Mulher relata perseguição