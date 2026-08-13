Um homem investigado por uma série de episódios de perseguição, ameaças e violência contra a ex-companheira em Minas Gerais foi localizado e preso em São José dos Campos.
A prisão de Marcos Venício dos Santos de Barros Silva ocorreu após diligências realizadas pela 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajubá (MG). A ação contou com o apoio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José e da Delegacia Antissequestro de Minas Gerais.
Segundo as informações da investigação, o caso teve início após o fim do relacionamento entre Marcos e Lucilene Aparecida Ribeiro. No dia 27 de junho de 2026, por volta das 12h30, no bairro Rosário, em Delfim Moreira (MG), ele teria passado a perseguir a ex-companheira de maneira reiterada.
Mulher relata perseguição
A vítima relatou que o investigado não aceitava o término e que passou a ameaçá-la de morte, além de dizer que colocaria fogo no veículo dela e utilizar frases como “se não fosse dele, não seria de mais ninguém”.
Ainda segundo o relato, Marcos teria passado a frequentar constantemente as proximidades da residência e do local de trabalho da mulher, além de enviar mensagens por diferentes meios de comunicação mesmo após ser bloqueado.
O boletim policial também registra um histórico de violência relatado pela vítima, incluindo perseguições, ameaças e suposto descumprimento de medida protetiva.
Veículo teria sido levado e encontrado incendiado
O caso ganhou um novo capítulo no dia 1º de agosto, quando a Polícia Militar foi acionada em Marmelópolis (MG).
Segundo o boletim de ocorrência, Lucilene seguia em uma VW Saveiro Cross quando percebeu o ex-companheiro correndo em sua direção. Ela continuou o trajeto até um posto de combustíveis em Marmelópolis.
No local, conforme o relato da vítima à polícia, o investigado teria chegado em uma Kombi, entrado na cabine da Saveiro e tomado a chave da ignição. Durante a discussão, ele teria afirmado que iria incendiar o automóvel.
A mulher contou ainda que tentou permanecer dentro do veículo, mas o homem colocou o carro em movimento. Ela saltou da cabine, caiu no chão e sofreu escoriações. A vítima foi posteriormente levada para atendimento médico, queixando-se de dores no joelho esquerdo e no antebraço direito.
O suspeito teria fugido com o veículo.
Após o alerta ser repassado às equipes policiais de cidades da região, a Saveiro foi localizada no bairro Posse, na zona rural de Maria da Fé (MG), completamente incendiada.
De acordo com o registro policial, um funcionário da Cemig encontrou o automóvel em chamas enquanto trabalhava na região e acionou a Polícia Militar. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local.
A vítima também informou aos policiais que, no dia anterior, havia recebido mensagens pelo TikTok nas quais o ex-companheiro teria afirmado que colocaria fogo em seu veículo.
Investigado é encontrado em São José
Depois das ocorrências registradas em Minas Gerais, policiais civis deram continuidade às buscas para localizar o investigado.
Após diligências da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajubá, Marcos foi encontrado em São José, onde acabou preso.
A localização e a prisão envolveram uma operação conjunta com a Delegacia de Defesa da Mulher de São José e a Delegacia Antissequestro de Minas Gerais.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil. As responsabilidades do suspeito pelos fatos relatados deverão ser apuradas no decorrer do procedimento policial e judicial.