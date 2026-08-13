13 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PRESO

Acusado de perseguir e ameaçar ex-companheira é preso em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Marcos Venício dos Santos de Barros Silva
Marcos Venício dos Santos de Barros Silva

Um homem investigado por uma série de episódios de perseguição, ameaças e violência contra a ex-companheira em Minas Gerais foi localizado e preso em São José dos Campos.

A prisão de Marcos Venício dos Santos de Barros Silva ocorreu após diligências realizadas pela 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajubá (MG). A ação contou com o apoio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José e da Delegacia Antissequestro de Minas Gerais.

Segundo as informações da investigação, o caso teve início após o fim do relacionamento entre Marcos e Lucilene Aparecida Ribeiro. No dia 27 de junho de 2026, por volta das 12h30, no bairro Rosário, em Delfim Moreira (MG), ele teria passado a perseguir a ex-companheira de maneira reiterada.

Mulher relata perseguição

A vítima relatou que o investigado não aceitava o término e que passou a ameaçá-la de morte, além de dizer que colocaria fogo no veículo dela e utilizar frases como “se não fosse dele, não seria de mais ninguém”.

Ainda segundo o relato, Marcos teria passado a frequentar constantemente as proximidades da residência e do local de trabalho da mulher, além de enviar mensagens por diferentes meios de comunicação mesmo após ser bloqueado.

O boletim policial também registra um histórico de violência relatado pela vítima, incluindo perseguições, ameaças e suposto descumprimento de medida protetiva.

Veículo teria sido levado e encontrado incendiado

O caso ganhou um novo capítulo no dia 1º de agosto, quando a Polícia Militar foi acionada em Marmelópolis (MG).

Segundo o boletim de ocorrência, Lucilene seguia em uma VW Saveiro Cross quando percebeu o ex-companheiro correndo em sua direção. Ela continuou o trajeto até um posto de combustíveis em Marmelópolis.

No local, conforme o relato da vítima à polícia, o investigado teria chegado em uma Kombi, entrado na cabine da Saveiro e tomado a chave da ignição. Durante a discussão, ele teria afirmado que iria incendiar o automóvel.

A mulher contou ainda que tentou permanecer dentro do veículo, mas o homem colocou o carro em movimento. Ela saltou da cabine, caiu no chão e sofreu escoriações. A vítima foi posteriormente levada para atendimento médico, queixando-se de dores no joelho esquerdo e no antebraço direito.

O suspeito teria fugido com o veículo.

Após o alerta ser repassado às equipes policiais de cidades da região, a Saveiro foi localizada no bairro Posse, na zona rural de Maria da Fé (MG), completamente incendiada.

De acordo com o registro policial, um funcionário da Cemig encontrou o automóvel em chamas enquanto trabalhava na região e acionou a Polícia Militar. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local.

A vítima também informou aos policiais que, no dia anterior, havia recebido mensagens pelo TikTok nas quais o ex-companheiro teria afirmado que colocaria fogo em seu veículo.

Investigado é encontrado em São José

Depois das ocorrências registradas em Minas Gerais, policiais civis deram continuidade às buscas para localizar o investigado.

Após diligências da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajubá, Marcos foi encontrado em São José, onde acabou preso.

A localização e a prisão envolveram uma operação conjunta com a Delegacia de Defesa da Mulher de São José e a Delegacia Antissequestro de Minas Gerais.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. As responsabilidades do suspeito pelos fatos relatados deverão ser apuradas no decorrer do procedimento policial e judicial.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários