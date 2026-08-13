Em sentença expedida na tarde dessa quinta-feira (13), a 1ª Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos confirmou a liminar que havia sido concedida em junho e anulou a convocação para a sessão extraordinária que a Câmara realizaria em 1º de julho, na qual seria feita a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028.

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A sentença, assinada pelo juiz José Henrique Oliveira Gomes, também determinou que a eleição da Mesa Diretora somente poderá ser realizada a partir de outubro de 2026. "É entendimento sólido e reiterado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado em sucessivas ações diretas de inconstitucionalidade oriundas de diferentes entes federativos, que a eleição da Mesa Diretora do Poder Legislativo para o segundo biênio da legislatura deve realizar-se a partir do mês de outubro do ano anterior ao início do mandato pertinente, sob pena de violação aos princípios republicano e democrático, à periodicidade e à contemporaneidade dos pleitos e à alternância no exercício do poder", afirmou o magistrado na decisão.