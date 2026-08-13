A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (13) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que autoriza a contratação de uma operação de crédito de R$ 48,2 milhões junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal.
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Dos 21 vereadores, 13 votaram a favor do projeto: Amélia Naomi (PT), Anderson Senna (PL), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Juliana Fraga (PT), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Roberto do Eleven (PSD), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB) e Zé Luis (PSD).
Outros cinco vereadores votaram contra: Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL). Três parlamentares não estavam na sessão: Claudio Apolinário (PSD), Lino Bispo (PL) e Milton Vieira Filho (Republicanos).
Esse é o segundo empréstimo aprovado pela Câmara esse ano
Segundo o projeto, enviado à Câmara em junho, as ações serão realizadas na modalidade Mobilidade Urbana Sustentável: Mobilidade Grandes e Médias Cidades. O texto cita que o recurso será aplicado "para a elaboração de projetos executivos e a execução da obra civil de sete áreas de integração do sistema de transporte público".
Ainda de acordo com o projeto, as obras preveem "a implantação de áreas de maior comodidade e conforto ao usuário". "Trata-se de medida essencial para garantir a eficiência na integração entre as viagens, promovendo a dignidade e a atratividade do sistema para a população", afirmou o prefeito.
Em fevereiro, a Câmara já autorizou a Prefeitura a contratar uma operação de crédito de R$ 225 milhões junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que também é ligado ao governo federal. Entre as ações previstas com o recurso do BNDES estão: "a renovação tecnológica da rede de ensino, ampliando o acesso a recursos digitais para estudantes e professores"; "a instalação de modernos pátios de abastecimento para ônibus elétricos"; a ampliação dos serviços do CSI (Centro de Segurança e Inteligência); e a modernização dos sistemas de saúde.