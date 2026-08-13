A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (13) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que autoriza a contratação de uma operação de crédito de R$ 48,2 milhões junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal.

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Dos 21 vereadores, 13 votaram a favor do projeto: Amélia Naomi (PT), Anderson Senna (PL), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Juliana Fraga (PT), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Roberto do Eleven (PSD), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB) e Zé Luis (PSD).