Moradores do bairro Monte Castelo, na região central de São José dos Campos, denunciam problemas provocados pelo descarte incorreto de alimentos para animais na rua Luís Pasteur, ao lado do número 53.

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Eles relatam que uma moradora dá comida não só aos cães e gatos da região, mas também aos pombos e até urubus.