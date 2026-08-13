13 de agosto de 2026
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MONTE CASTELO

Vizinha alimenta cães, gatos, pombos e até urubus em rua de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Moradores do bairro Monte Castelo, na região central de São José dos Campos, denunciam problemas provocados pelo descarte incorreto de alimentos para animais na rua Luís Pasteur, ao lado do número 53. 

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Eles relatam que uma moradora dá comida não só aos cães e gatos da região, mas também aos pombos e até urubus.

“Passou dos limites. Ela alimenta os cachorros e gatos da rua, até aí é lindo! Os pombos já fica bem fora de lógica, mas acaba que a gente dá uma ignorada nesse item... Mas agora começou a alimentar urubu, sim URUBU…”, desabafaram os vizinhos.

De acordo com a denúncia, o alimento é despejado em frente ao muro que cerca uma torre de telefonia.

Além de fezes, fedor e pulgas, os moradores relatam que são obrigados a lidar com moscas, baratas e com o risco do surgimento de animais peçonhentos. Eles registraram protocolo de reclamação junto ao telefone 156, da prefeitura.

Fiscalização

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São José dos Campos informou que fiscais fizeram uma vistoria no imóvel e não identificaram, naquele momento, irregularidades relacionadas à higiene e à limpeza. “A proprietária também recebeu orientações sobre as reclamações e o manejo adequado de resíduos”, diz a nota.

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