Moradores do bairro Monte Castelo, na região central de São José dos Campos, denunciam problemas provocados pelo descarte incorreto de alimentos para animais na rua Luís Pasteur, ao lado do número 53.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Eles relatam que uma moradora dá comida não só aos cães e gatos da região, mas também aos pombos e até urubus.
“Passou dos limites. Ela alimenta os cachorros e gatos da rua, até aí é lindo! Os pombos já fica bem fora de lógica, mas acaba que a gente dá uma ignorada nesse item... Mas agora começou a alimentar urubu, sim URUBU…”, desabafaram os vizinhos.
De acordo com a denúncia, o alimento é despejado em frente ao muro que cerca uma torre de telefonia.
Além de fezes, fedor e pulgas, os moradores relatam que são obrigados a lidar com moscas, baratas e com o risco do surgimento de animais peçonhentos. Eles registraram protocolo de reclamação junto ao telefone 156, da prefeitura.
Fiscalização
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São José dos Campos informou que fiscais fizeram uma vistoria no imóvel e não identificaram, naquele momento, irregularidades relacionadas à higiene e à limpeza. “A proprietária também recebeu orientações sobre as reclamações e o manejo adequado de resíduos”, diz a nota.