Os Contornos Norte e Sul da Rodovia dos Tamoios serão interditados em uma operação especial para a realização da prova de ciclismo BTG Pactual Bike Series neste domingo (16). A intervenção está programada para ocorrer das 4h às 11h, abrangendo todo o trecho entre Caraguatatuba e São Sebastião.

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A concessionária informa que o trecho estará devidamente sinalizado.