Os Contornos Norte e Sul da Rodovia dos Tamoios serão interditados em uma operação especial para a realização da prova de ciclismo BTG Pactual Bike Series neste domingo (16). A intervenção está programada para ocorrer das 4h às 11h, abrangendo todo o trecho entre Caraguatatuba e São Sebastião.
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A concessionária informa que o trecho estará devidamente sinalizado.
O acesso à Serrinha do Massaguaçu (sentido Ubatuba) e o deslocamento entre Caraguatatuba e São Sebastião deverão ser realizados pela Rodovia Rio-Santos (SP-055).
Já o acesso aos túneis da Serra Nova (sentido São José dos Campos) deverá ser feito pelo trecho do Hospital Regional, em Caraguatatuba. A alça do km 82, próxima ao Supermercado Shibata, também estará bloqueada durante a realização do evento.