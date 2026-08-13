13 de agosto de 2026
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ATENÇÃO

Prova de ciclismo bloqueia Contornos da Tamoios no domingo (16)

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Tamoios
Contornos serão interditados das 4h às 11 no domingo (16)
Contornos serão interditados das 4h às 11 no domingo (16)

Os Contornos Norte e Sul da Rodovia dos Tamoios serão interditados em uma operação especial para a realização da prova de ciclismo BTG Pactual Bike Series neste domingo (16). A intervenção está programada para ocorrer das 4h às 11h, abrangendo todo o trecho entre Caraguatatuba e São Sebastião.

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A concessionária informa que o trecho estará devidamente sinalizado.

O acesso à Serrinha do Massaguaçu (sentido Ubatuba) e o deslocamento entre Caraguatatuba e São Sebastião deverão ser realizados pela Rodovia Rio-Santos (SP-055).

Já o acesso aos túneis da Serra Nova (sentido São José dos Campos) deverá ser feito pelo trecho do Hospital Regional, em Caraguatatuba. A alça do km 82, próxima ao Supermercado Shibata, também estará bloqueada durante a realização do evento.

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