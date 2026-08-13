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Adolescente é investigado por roubo a motorista de app em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação com Jesse Nascimento
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Divulgação
Menor apreendidos em São José dos Campos
Menor apreendidos em São José dos Campos

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Residencial Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, suspeito de participar de um roubo contra uma motorista de aplicativo. O crime ocorreu no dia 24 de julho de 2026.

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Na ocasião, a vítima aceitou uma corrida na Praça Cândido Dias Castejon, em frente à Univap, com destino à região do Putim, transportando dois passageiros. Durante o trajeto, um dos suspeitos a puxou pela roupa e anunciou o assalto. A motorista foi forçada a ir para o banco traseiro enquanto um dos criminosos assumia a direção. Ela foi libertada posteriormente perto de uma unidade policial no Putim, onde pediu socorro.

Os assaltantes fugiram levando o veículo (um Fiat Argo), dois celulares (um Samsung e um iPhone) e pertences pessoais. O carro foi recuperado no mesmo dia, por volta das 19h30, no Conjunto Residencial Nosso Teto.

O segundo envolvido, um jovem de 19 anos identificado pelas iniciais F.R.F., segue sob investigação. Com o adolescente apreendido, os policiais recolheram celulares que passarão por perícia para auxiliar no esclarecimento do caso.

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