Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Residencial Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, suspeito de participar de um roubo contra uma motorista de aplicativo. O crime ocorreu no dia 24 de julho de 2026.

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Na ocasião, a vítima aceitou uma corrida na Praça Cândido Dias Castejon, em frente à Univap, com destino à região do Putim, transportando dois passageiros. Durante o trajeto, um dos suspeitos a puxou pela roupa e anunciou o assalto. A motorista foi forçada a ir para o banco traseiro enquanto um dos criminosos assumia a direção. Ela foi libertada posteriormente perto de uma unidade policial no Putim, onde pediu socorro.