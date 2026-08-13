Um homem foi preso em flagrante por receptação e ocultação de veículo com sinal identificador suprimido durante uma ação da Polícia Civil em Pindamonhangaba. O veículo, um Citroën C4, havia sido roubado na região de Moreira César. A prisão ocorreu após investigadores realizarem diligências para localizar o suspeito, que estava foragido.

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Segundo informações repassadas pela mãe dele aos policiais, o homem estaria em uma residência na rua Ignácio Salgado da Silva, no bairro Karina, em Moreira César. No local, o portão da residência estava aberto, e o Citroën C4 estava no interior do imóvel, sendo desmontado e já sem as rodas.