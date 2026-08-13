Um homem foi preso em flagrante por receptação e ocultação de veículo com sinal identificador suprimido durante uma ação da Polícia Civil em Pindamonhangaba. O veículo, um Citroën C4, havia sido roubado na região de Moreira César. A prisão ocorreu após investigadores realizarem diligências para localizar o suspeito, que estava foragido.
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Segundo informações repassadas pela mãe dele aos policiais, o homem estaria em uma residência na rua Ignácio Salgado da Silva, no bairro Karina, em Moreira César. No local, o portão da residência estava aberto, e o Citroën C4 estava no interior do imóvel, sendo desmontado e já sem as rodas.
Uma testemunha informou aos investigadores que o imóvel era utilizado para consumo de drogas e apontou J.P.B.M. como proprietário da casa e do veículo. Os policiais vistoriaram o carro e constataram que o número do chassi havia sido suprimido.
J.P.B.M. foi localizado em outro endereço. Ele confirmou ser o proprietário da residência, mas afirmou desconhecer a procedência do veículo e negou ter realizado ou determinado qualquer alteração nos sinais identificadores. Em consulta aos sistemas, os policiais constataram que o veículo era produto de roubo.
Diante dos fatos, J.P.B.M. recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de receptação e ocultação de veículo com sinal identificador suprimido. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Taubaté, onde permanece à disposição da Justiça e aguarda a realização da audiência de custódia.