São José dos Campos alcançou resultados históricos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025 e se destacou entre os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes. A rede municipal avançou tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do Ensino Fundamental, alcançando posições de destaque no cenário nacional.

Entre os estudantes do 1º ao 5º ano, a nota passou de 6,8, em 2023, para 6,9 em 2025. Com o resultado, São José conquistou a segunda melhor colocação do país entre os municípios de seu porte, ao lado de Londrina (PR), Curitiba (PR) e Teresina (PI). Joinville (SC) liderou o segmento, com nota 7,1.

O desempenho dos anos finais, do 6º ao 9º ano, marcou um avanço ainda mais significativo. A nota subiu de 5,8 para 6,0, levando São José à primeira colocação nacional entre os municípios com mais de 500 mil habitantes, posição compartilhada com Joinville (SC).

Evolução em toda a rede

O crescimento também aparece nos resultados individuais das escolas. Nos anos iniciais, 56,1% das unidades apresentaram evolução em seus indicadores entre 2023 e 2025. Nos anos finais, além do aumento da média, houve redução expressiva no número de escolas que apresentaram queda de desempenho.

Entre as maiores notas da rede, destacaram-se a EMEFI Professora Jacyra Vieira Baracho, no Jardim Veneza, com 8,4 nos anos iniciais, e a EMEFI Professora Elza Regina Ferreira Bevilacqua, no Jardim Estoril, com 8,3. Nos anos finais, a EMEFI Professor Waldemar Ramos, no Vista Verde, alcançou 7,5, enquanto a EMEFI Professora Jacyra Vieira Baracho chegou a 7,2.

A evolução também foi expressiva em escolas que registraram os maiores ganhos entre as edições do indicador. Nos anos iniciais, a EMEFI Professora Adélia Chucri Neme avançou 1,30 ponto, enquanto a EMEFI Professor Maurício Anisse Cury teve crescimento de 1,20. Nos anos finais, os destaques foram a EMEFI Maria de Melo, com aumento de 0,90 ponto, a EMEFI Mercedes Carnevalli Klein, com 0,80, e a EMEFI Professor Waldemar Ramos, com 0,70.

Na proficiência, os maiores avanços também foram registrados por unidades da rede. Em Matemática, a EMEFI Professora Adélia Chucri Neme cresceu 35,66 pontos e a EMEFI Mercedes Carnevalli Klein, 29,59. Em Língua Portuguesa, os maiores resultados foram da EMEFI Professor Maurício Anisse Cury, com 34,35 pontos, e da EMEFI Maria de Melo, com 27,62.

Aprendizagem como prioridade

Os resultados refletem uma política educacional construída de forma contínua, com ações voltadas à aprendizagem, à formação dos professores, à inovação e ao acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes.

Nesse trabalho, o Programa Recupera atua para reduzir defasagens de aprendizagem por meio de acompanhamento pedagógico, reforço escolar, intervenções específicas e monitoramento da evolução dos alunos.

A rede também desenvolve as ações do Programa Educação 5.0, que reúne inovação, excelência acadêmica e desenvolvimento integral. A iniciativa inclui formação continuada dos professores, uso de tecnologias educacionais, ampliação dos ambientes de aprendizagem, fortalecimento da leitura e da alfabetização, estímulo ao protagonismo estudantil e avaliações diagnósticas para orientar as estratégias pedagógicas.

O resultado apresentado no Ideb 2025 mostra a evolução da rede municipal em diferentes frentes e reforça o compromisso de São José dos Campos com uma educação pública voltada à aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes.