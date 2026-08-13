13 de agosto de 2026
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JACAREÍ

'Descanse em paz': o adeus a Alexandra comove família e amigos

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Familiares e amigos estão comovidos após a morte de Alexandra Leite, de 50 anos, na última quarta-feira (12), em Jacareí. A partida precoce gerou uma onda de consternação e homenagens emocionadas em suas redes sociais.

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A notícia da perda de Alexandra Leite ecoou rapidamente, transformando suas redes sociais em um memorial repleto de lembranças e dor. Amigos de longa data, ex-colegas de trabalho e familiares utilizaram as plataformas para expressar sua tristeza e carinho.

Adilson Rodrigues, amigo de infância de Alexandra, postou: "Poxa, minha amiga. Acordar com essa notícia hoje foi muito triste. Convivemos tantos anos juntos, desde a época da escola, jamais esquecerei suas palavras e o seu abraço. Agora quem vai morar com Deus é você. Descansa em paz. Seu sorriso jamais será esquecido."

O carinho também foi compartilhado por Edylene Rodrigues, que lembrou o acolhimento de Alexandra em momentos difíceis: "Triste por sua partida! Você sempre me ouviu, me abraçou, acolheu minhas lágrimas após a partida da minha mãe! Vai em paz, menina... te adoro!".

A conexão profissional de Alexandra também foi lembrada com carinho por Rafael Ribeiro, ex-colega na Atento: "Meus sinceros sentimentos a todos os familiares. Trabalhamos juntos na Atento, uma pessoa maravilhosa, que sempre trouxe alegria a todos ao seu redor."

Outra amiga, Amanda Cristina Santos, ressaltou sua força: "Minha grande amiga, sem palavras... que Deus te receba de braços abertos. Saudades eternas... foi muito guerreira, lutou até o fim."

O velório será realizado na Sala Valência do Campo das Oliveiras, em Jacareí, a partir das 14h, nesta quinta-feira (13). A cerimônia de despedida está programada para ocorrer entre 14h e 18h no mesmo local, Crematório Campo das Oliveiras.

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