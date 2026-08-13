Familiares e amigos estão comovidos após a morte de Alexandra Leite, de 50 anos, na última quarta-feira (12), em Jacareí. A partida precoce gerou uma onda de consternação e homenagens emocionadas em suas redes sociais.

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A notícia da perda de Alexandra Leite ecoou rapidamente, transformando suas redes sociais em um memorial repleto de lembranças e dor. Amigos de longa data, ex-colegas de trabalho e familiares utilizaram as plataformas para expressar sua tristeza e carinho.