Um homem foi preso em Taubaté durante uma tentativa de furto a uma farmácia no bairro Jardim Maria Augusta. A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h30 de quarta-feira (12) para atender à ocorrência na avenida Brigadeiro Faria Lima.

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No local, os policiais encontraram o suspeito contido por um funcionário após tentar sair da loja com suplementos sem efetuar o pagamento. O alarme do estabelecimento foi acionado durante a tentativa.