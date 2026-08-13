13 de agosto de 2026
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Homem é preso tentando furtar suplementos em farmácia de Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Suplementos recuperados em Taubaté
Suplementos recuperados em Taubaté

Um homem foi preso em Taubaté durante uma tentativa de furto a uma farmácia no bairro Jardim Maria Augusta. A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h30 de quarta-feira (12) para atender à ocorrência na avenida Brigadeiro Faria Lima.

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No local, os policiais encontraram o suspeito contido por um funcionário após tentar sair da loja com suplementos sem efetuar o pagamento. O alarme do estabelecimento foi acionado durante a tentativa.

Os produtos foram recuperados, e o autor foi encaminhado ao distrito policial local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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