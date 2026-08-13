Mais de 200 cursos gratuitos em diferentes áreas de formação estarão disponíveis no vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) para o primeiro semestre de 2027. A prova será realizada em 6 de dezembro de 2026, e as inscrições começam em 2 de setembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As oportunidades contemplam os ensinos médio, técnico, integrado e cursos de especialização, com opções nas áreas de gestão e negócios, informação e comunicação, controle e processos industriais, ambiente e saúde, entre outras.