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Etecs: Confira calendário de vestibulinho para ensino gratuito

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Agência SP
Insenção de inscrição poderá ser solicitada em 17 de agosto de 2026
Insenção de inscrição poderá ser solicitada em 17 de agosto de 2026

Mais de 200 cursos gratuitos em diferentes áreas de formação estarão disponíveis no vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) para o primeiro semestre de 2027. A prova será realizada em 6 de dezembro de 2026, e as inscrições começam em 2 de setembro.

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As oportunidades contemplam os ensinos médio, técnico, integrado e cursos de especialização, com opções nas áreas de gestão e negócios, informação e comunicação, controle e processos industriais, ambiente e saúde, entre outras.

São 229 Etecs distribuídas por diferentes regiões do estado de São Paulo e administradas pelo CPS (Centro Paula Souza). As unidades oferecem formação voltada à preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.

Cronograma e inscrições

O CPS divulgou o calendário do processo seletivo. Antes da abertura das inscrições, os candidatos poderão solicitar a redução da taxa de participação entre 17 de agosto e 1º de setembro.

As inscrições para o vestibulinho serão realizadas pelo site www.vestibulinho.etec.sp.gov.br, entre 2 de setembro e 3 de novembro.

Os locais de prova serão divulgados em 2 de dezembro. Já a classificação geral, com o desempenho dos candidatos e a convocação da primeira chamada para matrícula, está prevista para 11 de janeiro de 2027.

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