Mais de 200 cursos gratuitos em diferentes áreas de formação estarão disponíveis no vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) para o primeiro semestre de 2027. A prova será realizada em 6 de dezembro de 2026, e as inscrições começam em 2 de setembro.
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As oportunidades contemplam os ensinos médio, técnico, integrado e cursos de especialização, com opções nas áreas de gestão e negócios, informação e comunicação, controle e processos industriais, ambiente e saúde, entre outras.
São 229 Etecs distribuídas por diferentes regiões do estado de São Paulo e administradas pelo CPS (Centro Paula Souza). As unidades oferecem formação voltada à preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.
Cronograma e inscrições
O CPS divulgou o calendário do processo seletivo. Antes da abertura das inscrições, os candidatos poderão solicitar a redução da taxa de participação entre 17 de agosto e 1º de setembro.
As inscrições para o vestibulinho serão realizadas pelo site www.vestibulinho.etec.sp.gov.br, entre 2 de setembro e 3 de novembro.
Os locais de prova serão divulgados em 2 de dezembro. Já a classificação geral, com o desempenho dos candidatos e a convocação da primeira chamada para matrícula, está prevista para 11 de janeiro de 2027.